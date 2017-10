Plus médico: la OSP informará a la AFIP los casos de los médicos que se nieguen a dar una factura

A pesar de las acciones que la Obra Social Provincia (OSP) viene ejecutando para eliminarlo, el plus médico es cada vez más frecuente y parece de nunca acabar. Frente a este panorama, la entidad que dirige Javier González decidió endurecer su posición: no sólo que continuará bajando del padrón a los que le cobren un adicional a los pacientes, sino que ahora le informará a la AFIP los casos de profesionales que se nieguen a dar una factura por el monto percibido. En la mira ya hay 30.

El problema afecta también a otras obras sociales que operan en la provincia. Pero se hace más notorio cuando los afectados son afiliados a la OSP; ya que es la operadora de salud más grande de San Juan, con nada menos que 147 mil beneficiarios.

Las obras sociales les pagan las consultas a los médicos y éstos no deberían cobrar un extra. Lisa y llanamente, es una práctica ilegal. En lo que va de este año, la OSP recibió 164 denuncias contra profesionales que exigen un plus. De esa cantidad, 15 ya fueron sancionados y quedaron afuera del padrón, hay 30 bajo investigación que podrían tener el mismo destino y 37 más están siendo evaluados especialmente para ser informados a la AFIP.

¿Qué tiene que ver la AFIP? Sucede que los 37 casos bajo la lupa tienen como protagonistas a profesionales que cobraron plus y no entregaron factura. Es decir, no le pagan a la provincia Ingresos Brutos ni Ganancias al Estado nacional. Dicho de otro modo, se meten la plata al bolsillo y todo es en negro.

De esta forma, los médicos que exijan un adicional a la consulta de rigor quedarán expuestos a una doble sanción. Por un lado, dejar de ser prestador de la obra social que más pacientes aporta al sistema de salud. Por el otro, se las tendrán que ver con la AFIP por no pagar impuestos por esas operaciones.

Los 37 casos corresponden a denuncias en las que el afectado se presentó con nombre y apellido y aportó todos los datos. La OSP cruzó información, verificó que efectivamente los médicos apuntados atendieron a los denunciantes y que no les entregaron el comprobante que exige la ley impositiva.

En la OSP afirman que las denuncias son ínfimas en relación a los casos que se dan a diario e incentivan a los pacientes a volcarse en masa a exponer la situación. Pero el temor a quedarse sin médico puede más. Al punto que la mayoría de las denuncias son anónimas y muchas de ellas, sin datos precisos para poner avanzar con la sanción de sacar a los médicos del listado de prestadores y llevarlos ante la AFIP.

Fuente: Estudio 8