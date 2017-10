Embed





Sin embargo fueron muchos los abuelos que se acercaron a las escuelas para emitir su sufragio. Lo más llamativo es que en todas las ocasiones destacaron que lo hacían porque era su derecho y no iban a renunciar a él.

El voto es obligatorio hasta los 70 años de edad cumplidos al día de la elección nacional de este 22 de octubre.Por lo cual los adultos mayores pueden votar o no y no tendrá sanción por no hacerlo.