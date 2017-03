Paritaria docente: No hubo acuerdo y las negociaciones pasaron para la semana que viene

Es que los docentes rechazaron la propuesta del 22% pagadero en dos cuotas (una en marzo y otra en septiembre). Los gremios llegaron a la reunión con los mandatos de los trabajadores que no aceptaban el monto de la recomposición ya que no cumple con sus expectativas.





En ese mismo momento el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni aseguró que no cuentan con los fondos necesarios para subir el porcentaje. Es que el funcionario explicó que la provincia no sólo paga la suba, sino que también se harán cargo de pagar el 25% del Fondo Compensador que dejará de pagar la Nación. Ante este panorama el funcionario repitió una vez más que la provincia no puede dar un aumento mayor.





A la salida del encuentro, Graciela López, secretaria general de Udap, explicó que ante la negativa oficial de hablar de un mayor porcentaje de aumento, se ha comenzado a hablar de diferentes alternativas en la forma de liquidar estos montos.





La idea es analizar el recibo de sueldo de los docentes y evaluar de qué manera se liquidarán los items para así establecer la forma de liquidarlo de manera tal que resulte beneficioso para los trabajadores.





Por su parte, Gattoni explicó que aún no hay fecha ni hora de la reunión que se hará la semana que viene y aclaró que cuando se defina la forma en la que se aplicará el aumento, es posible que el pago retroactivo de la suba de este mes se hará en planilla complementaria.





Paro del 30





Graciela López reconoció que el gremio está estudiando adherir al paro nacional convocado para el jueves 30 de marzo. Además, es de esperar que los representantes locales se sumen a las protestas que se organicen en Buenos Aires.









Después de casi 3 horas de reunión los gremios docentes y el Gobierno de la provincia no llegaron a un acuerdo sobre el porcentaje de recomposición que recibirán los trabajadores del sector.