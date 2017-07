No existen garantías para que se realicen controles a colectivos de larga distancia en la Terminal

Desde la CNRT, Tito García, explicó que quieren que se sancione una ley para que se controlen todos los ómnibus que salgan de las plataformas. Sin embargo pese a que la normativa exista o no actualmente no se inspeccionan todas las unidades, ya que fuentes del lugar advierten que la revisación de documentación no se hace en forma continua y hay horarios en los que las unidades salen sin ningún tipo de control.





Las declaraciones las realizó el funcionario en el programa Estudio 8 que se emite por la pantalla de Canal 8, los miércoles al término de Las Estrellas.





La tragedia de San Rafael, en la que murieron 15 jóvenes que pertenecían a una academia de danza de Buenos Aires, puso en el tapete la necesidad de discutir los controles que se hacen a las unidades y a los choferes que llevan contingentes.