Miembros del Coro Universitario denunciaron irregularidades en el nombramiento del director

Ante esto, el rector de la casa de altos estudios, Oscar Nasisi señaló que esta tarde iban a interiorizarse sobre la problemática, en la reunión del Consejo. Sin embargo aclaró que primero remitieron el tema a la Dirección de Asuntos Legales a los fines que les den un dictamen orientador. "Desde allí nos advirtieron que primero hay que mandar el expediente con la denuncia a la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, de quien depende el Coro, para que las partes involucradas hagan su descargo".





Luego de ello se reunirá el cuerpo de consejeros y recién entonces podrán saber si hubo o no algún inconveniente en el nombramiento. Es que según relató Nasisi, los inconvenientes se generan porque actualmente la ordenanza 13, que data de 1991, establece que los cargos deben concursarse en los Institutos de Investigación. No obstante, la autoridad de la Universidad argumentó que el coro es un Centro de Interpretación, por lo cual no entraría dentro de esta normativa.





Luego de esto en la UNSJ tomarán la decisión de reformar esta ordenanza ya que aseguran que quedó obsoleta, y debe ser reemplazada para evitar este tipo de inconvenientes.

Ocho miembros del Coro Universitario denunciaron irregularidades en el nombramiento de un director. Esto generó que el caso llegara a ser tratado en el Consejo Superior de la UNSJ.