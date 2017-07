Mejor no hablar de ciertas cosas: así fue como Caballero Vidal se enojó con la prensa

El cortista participó de la inauguración del edificio de Flagrancia y allí los periodistas lo abordaron. "Yo me someto a la Justicia, todo lo que diga será dicho ante el juez competente. No es lugar adecuado y no tengo nada que decir", sostenía Caballero Vidal.

Tras una serie de preguntas de varios periodistas y ya visiblemente emocionado el cortista fue tajante: "Les ruego venga a cumplir con la función para la que han sido invitados. La insistencia de ustedes, que es casi una falta de respeto, me habilita a retirarme", y así se escabullo entre los invitados a la inauguración del edificio judicial.

Mirá el video:

Embed