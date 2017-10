Marcelo Tinelli se emocionó con el sanjuanino Julián Suraci y publicó su demostración de cariño en redes

Sabido es que el líder de Ideas del Sur es una persona muy sensible y no esconde sus sentimientos cuando algo lo emociona. Anoche compartió en redes sociales un mensaje en Instagram, en donde posteó: "Sos un genio Julián Suraci. Tu fuerza de vida me impacta. Me encanta que puedas dar charlas y transmitir tus valores y tus ganas, más allá de lo vivido. Hoy miércoles estará en el Club Español a las 17. Te quiero"





Es que Julián, pese a todo, no bajó los brazos jamás y trata de ayudar a quienes, como él, pasan por una experiencia de vida no muy grata.





Anoche, los famosos que estaban en el piso, se sacaron una foto con él y le demostraron su afecto y admiración.

Julián Suraci, el joven sanjuanino que quedó inmovilizado tras un accidente vial en 2008, llegó a compartir un momento con Marcelo Tinelli y emocionó al conductor.