Los médicos residentes no atenderán más a los pacientes y hubo reclamos

Los residentes del Hospital Guillermo Rawson se reunieron en el hall del salón de usos múltiples del nosocomio. Es que reclaman al Ministerio de Salud Pública el pago de una deuda de 2 meses de sueldo. Afirmaron que los fondos ya han sido girados desde Nación y que, por problemas burocráticos, todavía no tienen depositado los salarios.

Si bien el reclamo está dirigido directamente al Ministerio, los manifestantes aseguraron que la situación está mucho mejor que antes, con la gestión del actual titular de la cartera, Castor Sánchez Hidalgo.

Por otra parte, a partir de este lunes en adelante, los residentes no atenderán directamente a los pacientes, sólo lo harán los médicos con cargo.

Comunicado de prensa:

Buenos días a todo San Juan. Nosotros somos parte de la masa de residentes, quienes hemos decidido, debido al incumplimiento en los pagos de enero y febrero (año tras año y que se repite en junio - julio), y a la reducida suma que la provincia nos brinda en forma de pago, abocarnos a realizar actividades académicas y/o formativas en nuestras respectivas unidades de formación (Hospital Rawson, Marcial Quiroga y Centro de adiestramiento Rene Favaloro (CARF O ROTONDA)).

Para quien no sepa, que es un residente, somos profesionales ya recibidos, sea de Médicos, Odontólogos, Psicólogos, Asistentes sociales, etc, que luego de, al menos, 7 años de carrera, decidimos emprender 4 años más de especialización en distintas ramas de la salud.

Reclamamos:

· Aumentar el salario de 6600 a 12000 pesos de provincia.

· El pago de lo adeudado.

· Que se estipule un día de pago, el cual se respete.

Para profundizar un poco más en la problemática, en promedio, pasamos 70 hrs semanales dentro del hospital, recibiendo una remuneración de 6100 pesos en blanco de la nación y la provincia abona 6600 no remunerativos, lo cual hace un total de 12700 pesos aproximadamente (o para ser más gráficos 40 pesos la hora)...a lo cual se suma, que por tener recibos de sueldo, donde solo figuran lo de nación,6100 pesos, no podemos alquilar y si alquilamos no podemos pagar, por ese incumplimiento se generan intereses teniendo menos sueldo aun, nos dan tarjetas de crédito con saldo de 1000 pesos, no podemos acceder a planes de vivienda, etc.

En años de paritarias, aguinaldos y bonos solo accedimos, después de mucha insistencia, a un aumento del 32%, sin aguinaldos o bonos...ya es hora de que valoren lo que hacemos y se nos pague un sueldo digno, porque trabajamos mucho para merecerlo...sino esto parecería que por querer ser cada día mejores debemos ser castigados. A quienes pretenden perseguirnos por esto, no se preocupen en hacer tal cosa, nosotros somos parte de la solución no el problema.

Queremos dejar en claro que esto no es contra nadie, sino a favor de todos, si dejamos de usar nuestra cabeza para preocuparnos por ntra situación económica la tendremos disponible para pensar en saber cada día más, para que nuestros ptes estén cada día mejor atendidos y un ministerio con médicos menos cansados, menos frustrados y con más amor.

Esto es un problema viejo, agudizado por años y años de decidía gubernamental. Por ende, la culpa de esto, no es de ntro ministro o ntro gobernador, es más hace mucho que no teníamos un ministro tan cercano como ahora y un gobernador tan dispuesto a escuchar, por eso no tenemos la menor duda, que cuando esto llegue a sus oídos, serán gran parte de la solución.

PARA LOS PTES.

Sr/a paciente sepa disculpar que hoy, los residentes, no estemos para ud.

Tenemos el inconveniente de no cobrar hace casi 3 meses, de trabajar 70 hrs semanales en promedio y que por todo ese trabajo, que conlleva la enorme responsabilidad de darle mejor vida a ud y muchos años de estudio, nos paguen solo 6600 pesos.

Sabemos que no es su culpa, pero también sepa que tampoco es la nuestra, ambos somos parte del mismo, ineficiente, sistema de salud, al cual esperamos cambiar.

Tenga por seguro, que cuando esto se solucione, volverán a ser atendidos como ustedes lo merecen, mientras, los invitamos a unirse a nuestra causa.

Atte.-

Los Profesionales Residentes de San Juan.