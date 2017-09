Los fotógrafos sanjuaninos presentarán la Primera Muestra de Fotoperiodismo, en la cual participará el profesional de sanjuan8.com, Adrián Carrizo, como parte del equipo organizador y autor de la exhibición.





La misma será el 19 de septiembre, a las 20, en el Foyer del Auditorio Juan Victoria. Estará abierta al público hasta el 30 del corriente mes.





Esta es la primera vez que los fotógrafos sanjuaninos participan en forma colectiva mostrando desde sus miradas de reporteros gráficos algunos de los hechos más destacados de la provincia. Deportes, actualidad, espectáculos, y sucesos que pasaron a formar parte de la historia de San Juan, éstas serán algunas de las tantas imágenes con las que se encontraran quienes asistan a la exposición.

Curador de la muestra: Jorge Luis Iturrieta

Equipo organizador: Adrián Carrizo, Marcos Carrizo y Sergio Leiva

Autores de la muestra:

Ana Florencia Blanchero- Mariana López Oviedo - Adrián Carrizo - Carlos Ignacio Vargas- Daniel Arias - Federico Levato- Gabriel Iturrieta- Gonzalo Alejandro Medina- Marcos Carrizo - Marcos A. Urisa - Mariano Arias - Maximiliano Huyema - Omar Ginés Pineda - Raúl O. Iturrieta - Rubén Paratore - Sergio Leiva - Víctor González - Américo Hugo Elizondo

Los reporteros gráficos son los encargados de mostrar la realidad, la vida misma, lo que gusta y lo que no, tarea que no siempre es fácil, con calor, con frio, largas horas de espera, parados, en la mañana o en la noche, en la ciudad, o en algún pueblo metido entre las montañas, donde la noticia lo requiera, donde la vida transcurra, atentos a congelar el tiempo en esa imagen, las cuales no siempre se ven, las cuales a veces quedan archivadas o a veces se ven y quedan olvidadas en algún diario o en el álbum del propio fotoreportero, es por estos motivos que surgió el proyecto de montar la "Primera Muestra de Fotoperiodismo de San Juan". Por primera vez los profesionales de los medios de comunicación expondrán en la provincia sus trabajos, algunos de ellos premiados o reconocidos a nivel nacional, otros inéditos que nunca fueron publicados, pero todos con el mismo objetivo, mostrar a la comunidad sanjuanina el nivel y trayectoria de los comprovincianos que abrazaron tan noble tarea.