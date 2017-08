Llega Cacho Garay a San Juan con su "Toy como loco"

El humorista, cantante, imitador, recitador, un artista completo al que cada pueblo adoptó como propio, Cacho Garay es una referencia en el panorama humorístico nacional.



Este gran narrador, que cuenta con la picardía propia de los habitantes de las provincias del país, regresa a Paraná con un show renovado en búsqueda de la complicidad del público para su compartir su humor de tinte campesino y de humor urbano cotidiano: "Toy más loco... bajé un cambio".



Y tal como gusta decir al propio Garay es una cita para el humor sano, familiar.



Con su estilo campechano, el humorista cuyano se hizo popular en el medio televisivo al que nunca quiso regresar para continuar los encuentros cara a cara con los espectadores y medir así las repercusiones de sus monólogos y chistes, lejos del rating de un medio que lo catapultó al estrellato, pero a la vez lo alejó de sus fuentes.





RAíCES. "Mi padre era un hombre muy serio, pero de muy buen humor", evocó Garay en una entrevista con EL DIARIO, cuando se le preguntó por el origen de su conexión con lo que hace. "Mi padre decía cosas simples cortitas, en un tono muy formal, para alegrarnos algún momento del día".



Se trata, considera, de "un humor bonito, que pide la complicidad del interlocutor, pero sin marcarle con la carcajada forzada donde debe reír. Es lo que hago. Yo cuento cosas y no destaco los remates; si el oyente lo capta, lo toma, bien, sino sigo contando cosas a mi manera. Si la gente se ríe, bárbaro. Sino, la charla sigue. Seguramente en algún momento algo sorprenderá al que escucha".



En ello tiene que ver la gente de su provincia. "El mendocino –define- es una persona divertida, pero que no regala la sonrisa. Somos así. A veces nos divertimos mucho, pero sonreímos con el alma, antes que con la boca".



RECARGADO. En 2014 con "Toy Loco", Garay destacó que hay que vivir con felicidad, tomarse las cosas de otra manera, ese parece ser el mensaje que sigue vigente en su obra que se va renovando en cada escenario que pisa. El cómico, ahora devenido en `Chapulín de Las Pampas´, traerá a la capital entrerriana la propuesta `recargada´, la segunda parte de esa exitosa producción con la cual se encuentra de gira por distintos puntos del país. Así, llega con "Toy más loco,... bajé un cambio".



En el transcurso de aproximadamente una hora y media, en el escenario aparecen historias cómicas contadas con absoluta seriedad, los personajes son los antihéroes argentinos, de esos que uno se encuentra en cualquier vecindario. Por otra parte, Cacho Garay en esta propuesta, continúa explorando su faceta como cantante con potencial para seguir creciendo. Su repertorio se compone de un resumen de temas conocidos y una selección de temas de la década del 70.



La participación escénica del tecladista Miguel Pavese, es relevante en cada función. Garay lo considera un hombre orquesta porque toca de todo, además de darle un soporte esencial en el cual se apoya para hacer sus chistes. Siempre supervisa que el músico se tiente de risa cada vez que tiene una ocurrencia en escena para incorporarla al espectáculo. Los guiones están abiertos a los cambios y siempre son funcionales a sus ganas de hacer reír.



Los monólogos que propone el mendocino apuntan a una prioridad: encontrar en cada situación la veta humorística.

La reflexión de Garay es para qué vivir en un estado de preocupación permanente más allá de los cambios a la orden del día que forman parte de la existencia. Suele preguntar, ¿por qué no se puede ser feliz pero sí se puede vivir en un estado de preocupación permanente? La conclusión suya es que el malestar puede causar una mala costumbre, de allí lo imprescindible de revalorizar los aspectos positivos que cada uno posee, desde lo afectivo a lo material. Al igual que en todas sus realizaciones, aclara que en sus espectáculos nunca habla de política, equipos de fútbol, de razas, ni de religión. En este aspecto, Garay se considera una persona respetuosa de los demás.



En relación a su estilo humorístico, asegura no haberlo cambiado ni adaptado. El sello que lo distingue está relacionado con su propia personalidad, con la capacidad de mantener por ejemplo el silencio o la pausa como un recurso humorístico. Entre anécdotas y vivencias de una chacra aparecen otras relacionadas con la tecnología con la cual desde su óptica de paisano lo sorprende.



Establecido en Luján de Cuyo, desde hace algunos años, mientras recorre el viñedo que posee a pocos kilómetros de ese lugar, contempla el paisaje y produce su propio queso y salame casero. En la naturaleza encuentra tiempo para la contemplación y para recrear el humor que lleva a los escenarios.



Trayectoria

Desde su Mendoza natal, Cacho Garay se hizo famoso en 2000, como primer y único ganador del `Campeonato Nacional del Chiste´ en el programa de Marcelo Tinelli. A partir de ese momento comenzó a recorrer todo el país.



`Por ahí contaba Garay´, su primer espectáculo quedó registrado en formato CD y lo posicionó entre los primeros lugares de venta nacional de humor, después otros trabajos discográficos lo mantuvieron vigente en este mercado.



En su carrera artística compartió escenario con dos grandes referentes: Facundo Cabral y Hugo Varela.

Junto a quien considera el humorista más grande del país, Don Luis Landriscina y su entrañable `amiga´ Doña Jovita, realizó `Al Amor por el Humor´, un DVD a total beneficio de la Fundación Favaloro.



Durante el 2013 gracias al éxito del espectáculo `...Toy feli...´, fue nominado y elegido en los Premios Carlos como el Mejor Humorista de la temporada 2014, prolongando el suceso durante todo el año para presentarse este último verano en el Teatro América de Mar del Plata.