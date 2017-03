La UNSJ tendrá el 2º Encuentro Binacional de Educación Superior Inclusiva

En la UNSJ se realizará el 2º Encuentro Binacional de Educación Inclusiva, que se realizará en San Juan los días 16 y 17 de marzo. Esta actividad se enmarca en los acuerdos Binacionales establecidos por el comité de integración Paso de Agua Negra del que participan representantes del gobierno de ambos países.



El objetivo es promover las transformaciones relativas a la accesibilidad académica, física y comunicacional en las instituciones educativas de Educación Superior, exige fortalecer las acciones que se han llevado a cabo hasta el momento, definir lineamientos de política universitaria y potenciar los recursos materiales y humanos con los que se cuenta actualmente. Además de trabajar para fortalecer el trabajo al interior de dichas instituciones, es fundamental generar nuevos espacios de intercambio con instituciones educativas de similares características y necesidades existentes en otros países.



Las universidades involucradas en el proceso de internacionalización de la Educación Superior tienden a compartir cada vez más conocimiento, recursos y soluciones a los problemas que cotidianamente se les plantea ante la inclusión educativa con personas con diferente discapacidad.



Propósitos:

• Promover el intercambio de conocimientos y experiencias de inclusión educativa en la Educación Superior.

• Generar proyectos de investigación y extensión binacional que fortalezcan la formación y perfeccionamiento profesional de los integrantes de la comunidad universitaria.

• Propiciar la cooperación técnica y de recursos entre los integrantes de las universidades participantes.



Participantes:

Representantes docentes y alumnos de Universidad Nacional de San Juan (San Juan-Argentina), Universidad Católica de Cuyo (San Juan-Argentina) y las universidades que conforman la Red de Educación Superior Inclusiva (REDESIC), Universidad de La Serena Universidad de La Serena ( IV Región Chile) Universidad Católica del Norte, Universidad Pedro de Valdivia, Universidad Bolivariana, Universidad Central, Universidad Santo Tomás, INACAP,IP Chile y Colegio Nuestra Señora de Andacollo.



Comité organizador:

Rector UNSJ Dr. Ing. Oscar Nasisi

Rector UCCuyo Dr. Claudio Larrea

Vicerrectora UNSJ: Esp. Lic. Mónica Coca

Vicerrectora académica UCCuyo: Prof. Cecilia Trincado de Murúa

Representante de la IV Región de Chile en San Juan: Luis Valdebenito

Representante del Gobierno de San Juan: Dr. Eduardo Cortez

Coordinadora de la Comitiva de la Universidad de La Serena: Lic. Georgina Garcia

Representante de la Corporación Agua Negra: Rodrigo Díaz

Secretaria de Extensión y relaciones institucionales UCCuyo: Lic. Beatríz Fará

Decana Facultad de Educación UCCuyo: Lic. Ana Sánchez

Director de Investigación UCCuyo: Mgter. Daniel Marino

Comisión de Discapacidad UNSJ:

Coordinadora: Dra. Liliana Martínez

Co-Coordinador: Lic. Héctor Vidal

Secretarios: Ariana Ruiz Clavijo

Walter Campillay

Integrantes: Dr. Ing. Juan Pablo Graffigna.

Ana Delia Graffigna

MMO. Norma Agüero

Prof. Silvia Prolongo

Arq. Andrea Vargas

Alejandra Pedrozo

Arq. Liliana Vega

Walter Maximiliano Flores

Lic. Gimena Chimino

Federico Palacio

Nidia Palá

Coordinadora de Comisión de Inclusión UCCuyo: Esp. Rossana Bartol



Se invita a las universidades, instituciones de Nivel Superior no universitario, públicas y privadas, a exponer sus experiencias respetando los siguientes criterios de envío y evaluación del jurado en cada uno de los ejes propuestos.



Ejes Temáticos:

• Políticas Universitarias sobre Inclusión Educativa.

- Estudiantes con discapacidad.

- Visión de los estudiantes sin discapacidad acerca de la inclusión educativa y social.

- Actividades de inclusión (personas con y sin discapacidad).

- Programa de empleo.



• Accesibilidad académica:

- Paradigmas sociales y educativos.

- Crítica a los paradigmas hegemónicos. Normalidad y anormalidad. Cambio de miradas.

- Ruptura cultural.

- Sobreprotección y autonomía.

- Tecnologías Adaptativas como recurso didáctico.

- Materiales digitales accesibles.



• Accesibilidad física

• Proyectos de construcción y reconstrucción edilicia.

• Accesibilidad Comunicacional

• Espacios comunicacionales de difusión.

• Experiencias de inclusión educativa en Educación Superior



Plazos de Presentación de trabajos:

Presentación de resúmenes hasta el 1 de marzo de 2017.

El 6 de marzo de 2017, se darán a conocer las propuestas aceptadas.

Los trabajos completos se presentarán hasta el 10 de marzo de 2017.

Los participantes que no presenten ponencias podrán inscribirse hasta el 13 de marzo de 2017.

El congreso se realizará entre los días 16 y 17 de marzo de 2017.



Requisitos resúmenes

Formato página: A4

Título: en negrita, Arial 12

Autor/es: Arial 11

Texto: Arial 12, interlineado 1,5; máximo 250 palabras

Formato Microsoft Word desde versión 2003 a 2010.

Trabajos completos: máximo 15 carillas.

Formato Microsoft Word desde versión 2003 a 2010.

Currículum Vitae: breve currículum vitae del/los participantes, máximo 10 líneas en nota al pié de página. Deberá incluir datos personales: Nombre y Apellido, Institución a la que pertenece, correo electrónico, número de teléfono o fax, dirección postal.



Los resúmenes que no se ajusten a lo solicitado, serán devueltos para su adecuación al formato.

Se destaca que el 2° Encuentro Binacional es sin costo para los expositores y asistentes en cualquier modalidad: talleres o charlas debate. Se elaborará un documento final con las conclusiones, el cual será publicado en la página web de la Universidad Nacional de San Juan y el resto de las universidades participantes.



Contacto:

Dra. Liliana Martínez:

Coordinadora de Comisión de Discapacidad de la UNSJ

lilibemartinez@gmail.com

+54 264 662 9007



Lic. Georgina García

Coordinadora de la Comitiva de Universidades de Chile

georginagarcia@gmail.com

+56 512 204560



Inscripciones en:

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8_px6XJP2INtyv0ghDckEc11na7V6msxBdSJteqlPwEETDw/viewform