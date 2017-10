La falta de precisión en los pronósticos climáticos se debe a la poca inversión en Cuyo

Así lo manifestó el titular de Protección Civil, Alfredo Nardi, quien sostuvo que "no hay una inversión sería de meteorología en la región" y eso implica que no existan radares en la zona de San Juan. Esto no brinda detalles sobre lo que ocurrirá en la provincia, en materia climática.