La dura realidad que debe enfrentar una mamá que busca escuela para su hija con autismo

Carina Carmona es la mamá de Martina (4) y desde hace varios meses viene recorriendo diferentes escuelas con el fin de obtener una matrícula para que su pequeña hija, quien padece trastorno del espectro autista, pueda ingresar a un jardín de infantes.





Después de recorrer 10 colegios privados y de llamar telefónicamente a varios más vio una posibilidad en un establecimiento ubicado en el centro sanjuanino en donde comenzó a llevar la documentación en el mes de abril, después de tres entrevistas con personal del lugar, la llamaron para conocer a Martina.





"Ella estuvo nerviosa durante el encuentro porque le cuesta entablar vínculos sociales. De todos modos me aseguraron que podría ingresar a la escuela y me pidieron que regresara a los días, cuando volví nuevamente con mi hija me explicaron que la vacante ya había sido ocupada por el hermano de un alumno" contó Carina en medio de la indignación y del dolor de no poder encontrar un lugar adecuado para su hija pueda hacer jardín de infantes.





"Son niños que necesita entablar un vínculo que se logra con el tiempo y en 10 minutos no podes conocerla" resaltó Carina y en medio de las insólitas excusas que tuvo que escuchar detalló que esta lamentable e injusta situación le pasa a todos los papás de niños especiales.





Carina aún no encuentra una escuela pero asegura que no bajará los brazos y seguirá luchando para que Martina sea incluida con su DAI en algún establecimiento y pueda seguir armando rompecabezas, trepando árboles y nadando –las actividades que más les gusta hacer-.





