La dura historia de una mujer: fue víctima de violencia de género y hace cinco años que reclama por su divorcio

María Eugenia Ruiz estuvo casada 14 años con su agresor y en ese tiempo soportó todo tipo de violencia de género. Según comentó a sanjuan8.com fue víctima de violencia física, verbal, económica y psicológica durante más de una década y después de perder a un hijo de seis años se animó a romper con el vínculo enfermizo cuando pidió su divorcio, en el año 2011.





Esta mujer visitó la redacción de sanjuan8.com con varias expedientes, denuncias y pruebas que a lo largo de estos años se presentaron ante el Primer y Segundo Juzgado de Familia en reclamo del aumento de cuota alimentaria- que por el momento es de dos mil pesos- y porque quiere divorciarse de su ex pareja. Ella aclaró que no es porque esté en pareja-que estaría en todo su derecho- sino porque no quiere seguir vinculada con quien se desentendió de sus obligaciones para cuando uno de sus hijos luchaba por su vida.





María Eugenia cuenta que pasó por todo y aún recuerda que el padre de sus hijos le decía que merecía tener un hijo con discapacidad o cuando le dijeron que su pequeño solo le quedaba solo meses de vida y el padre le advirtió que no aportaría un peso para la nueva internación. Ella es docente y asegura que durante este tiempo realizó otro tipo de actividades, además de trabajar en una escuela privada, para poder mantener a otros dos hijos más con el objetivo de que ellos puedan seguir estudiando.





A pesar de que las heridas de un maltrato sistemático hacia ellas y sus hijos pudo seguir adelante pero resalta que es necesario separarse legalmente de quien le negó "hasta una tumba" a su hijo-quien murió por edema cerebral-.





Según relata el expediente "está trabado" en el Primer Juzgado de Familia y reclama que se agilice el trámite judicial. María Eugenia cuenta con restricción perimetral- tramitada en el Segundo Juzgado- ya que varias veces fue perseguida por el padre de sus hijos a diferentes actividades que realizaba.





"Hoy él trabaja en Tribunales y tengo miedo de que el expediente esté trabado por eso" dijo a sanjuan8.com.





Si sos victima de violencia de género podes llamar a la Comisaría de la Mujer 4280378.