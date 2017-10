La ausencia de ambulancias en los partidos de rugby es un peligro latente para cada jugador

Por Yanina Urcullu





No es la primera vez que pasa algo así en una cancha de rugby. Ni la última que pasará. Es que es un deporte de mucha fricción, de contacto permanente y en el que los golpes entre los jugadores son una constante. Hace tan sólo dos semanas un jugador mendocino fue golpeado en una jugada y el impacto le provocó parálisis de sus miembros inferiores y de uno de sus brazos. Tras el golpe debió ser trasladado por las personas que estaban en el lugar, en un auto particular, a riesgo de producirle una lesión mayor.





El 2 de septiembre un jugador de rugby, de tan sólo 20 años, falleció tras un infarto producido por un hundimiento de tórax. No había ambulancia en el lugar y fue asistido por un médico. El chico, después de varios minutos comenzó a sentirse mal y terminó colapsando.





En el último año, el rugby en la Argentina dejó esta estadística de lesionados: de 64.000 jugadores fichados, la proporción de lesionados cada 100.000 jugadores sería de 4,68, el doble de la que tenía el país entre 1977 y 1997, cuando jugaban 48.000 personas. Además, al revisar los informes médicos internacionales más actualizados, la incidencia de lesionados en el país es cuatro veces mayor que la de Irlanda (0,89 cada 100.000), duplica la de Francia (1,7) y Nueva Zelanda (2), y está algo por arriba de la de Sudáfrica (4,5). Sólo en Fiji (10) y Australia (6,8) se encuentran referencias de este tipo de lesiones que superen la registrada este año en el país.





En este punto es donde se pone de manifiesto la necesidad de una ambulancia en cada campo de juego, a los fines de dar una atención inmediata, y un médico especializado sea el que analice la gravedad o no del golpe. Sin embargo consideran inviable la posibilidad de que haya este equipamiento en cada uno de los partidos que se disputan.





Está claro que la respuesta a la pregunta que hacíamos al principio es que este tipo de accidentes no se pueden evitar, porque son precisamente una consecuencia de la práctica de este deporte. No obstante si vale la pena plantearse qué está fallando. Debemos decir entonces que mientras prime la imposibilidad económica de poner a disposición un servicio de emergencia en cada campo de juego, no se estará salvaguardando el bienestar físico de los rugbiers.





La única salida es que los árbitros deben saber hacer RCP y que un médico esté en la cancha mientras se juega el partido. ¿Podrán estas dos alternativas ser determinantes a la hora de que un jugador sea golpeado y sufra una hemorragia interna o un problema cardíaco? La respuesta es no y las estadísticas lo demuestran.









Las redes sociales se colmaron de un pedido de 20 dadores de sangre para un jugador de rugby que perdió uno de sus riñones en un partido. La solidaridad se cristalizó en menos de 24 horas. Sin embargo Walter Bustos, de 32 años, sigue internado en Terapia Intensiva y es imposible dejar de preguntarse ¿Se pudo evitar? ¿Qué falló?, como también es importante analizar la necesidad de contar con un servicio de emergencia que permita detectar la gravedad de un caso similar y el traslado inmediato del deportista hacia el hospital.