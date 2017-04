Es un miércoles nublado y son alrededor de las 18.10 cuando María Mercedes-mamá- y Juan Martín nos abren sus puertas para contarnos de que se trata el autismo. Juan Martín está ansioso por comenzar la nota y preparó galletitas para recibirnos. Es amable, gracioso y le gusta llamar a las personas por su nombre; así comienza esta historia.

Juancho como le llaman en su casa tiene 11 años y cursa 6º grado de la primaria. Lo primero que contó es que desde los cinco años tiene conciencia de que es Asperger, uno de los tipos de autismo más difícil de diagnosticar.

Se confiesa fanático de las computadoras y por supuesto su materia preferida es la computación. Relata seguro y desinhibido que cuando sea grande quiere crear autitos o ser cocinero. También se confiesa amante de los deportes y por sobre todo de la natación.

Con respecto a los tratos de las demás personas y niños dijo algo inquietante: "La gente a veces se burla de las otras personas por la discapacidad que tienen. Es feo burlarse y es muy cruel".

María Mercedes tiene dos hijos y el menor de ellos es Juan Martín. Esta mamá contó que logró advertir algunos de los síntomas de este tipo de trastorno cuando era muy pequeño, alrededor de los dos años.

"Cuando te dicen autismo te imaginas un ente o un zoombi y cuando yo me di cuenta no había información, internet prácticamente no lo usaba. Busque una psicomotrista y eso fue genial" dijo esta mamá que estudió sobre el tema y ahora asesora a mamás de niños con diferentes tipos de autismo.

Con respecto al primer día clases recuerda que cuando llegó a la escuela casi no hablaba y no se identificaba con sus pares. "Así comenzó su primer fracaso escolar" dijo esta mamá.

Fue difícil y por sobre todo dolorosa la inserción de Juan Martín a la etapa educativa y social "Estuvimos tres años sin recibir una invitación de cumpleaños, me separé de su papá y hasta algunas de mis amigas se alejaron" relató María Mercedes.

"Hay mucha crueldad por la parte de los padres pero confié en los niños que lo rodeaban y son ahora ellos los que lo invitan y enseñan a los grandes a no discriminar" relató.

En cuanto a los clubes deportivos la tarea tampoco fue nada fácil. María Mercedes y Juan Martín tuvieron que cambiar al menos dos veces de lugar porque las instituciones no los aceptaban y fueron discriminados. "Todos lo señalaban y lo excluían y no quería ser una mamá pasiva y esperar a que el mundo cambie. Comenzamos con los videos para lograr ablandar los corazones de los padres" detalló.

En cuanto a la clave para el aprendizaje de Juanma dijo que uno de los pilares fue la Docente Axiliar Integradora. "Los DAI son los traductores de los niños, es una muleta que en algún momento soltaran" dijo.

El autismo en San Juan

A nivel provincial no hay estadísticas porque no hay muchos profesionales que atiendan estos casos. Pero a nivel mundial se da más en varones que en mujeres: de 68 uno es autista y cada 169 mujeres una sufre de este trastorno, detalló Karina Barbero, licenciada en psicopedagogía, especialista en autismo.

"No hay solo tipo de autismo y los síntomas varían de un niño a otro, pero el gran problema es que en San Juan muchos no son diagnosticados por la falta de capacidad clínica para el diagnóstico temprano" dijo la especialista.

En la provincia se diagnostica el autismo grave, pero hay muchos niños que tiene algunos de los síntomas y pasan desapercibos explica Barbero. "Son pocos flexibles, son selectivos- les gusta por ejemplo solo dinosaurios-, son restringido para el juego y comida y hay edades en las que parece normal y a veces se confunden con un capricho común" alerta la licenciada.

"Los maestros no derivan, los padres niegan y los médicos que no dicen nada es un gran problema" apuntó Karina Barbero.

Por otra parte en diciembre pasado inauguró un centro educativo y terapéutico estatal para niños con autismo "Aurora Pérez". En esta institución se atiende a niños desde los 6 hasta los 18 años. Los chicos son atendidos por diferentes profesionales y para poder asistir hay que hacerlo a través de un turno.

Síntomas que alarman

Se trata de chicos que tienen intereses limitados, conductas atípicas como pueden ser movimientos raros con las manos, aletear los brazos o caminar en puntas de pie, desarrollar un juego rígido y restringido y, cuando son más grandes, pueden manifestar preocupaciones puntuales, agrega.

De acuerdo a la especialista, existen personas dentro de este colectivo de pacientes que pueden tener ausencia de desarrollo de lenguaje hasta quienes manejan un amplio y refinado vocabulario; personas con coeficiente intelectual bajo, promedio o superior - que se conoce como autismo de alto funcionamiento- y personas con diferente calidad de interacción social que puede ir desde el profundo aislamiento hasta una manera exagerada e inapropiada de buscar contacto social.

Padres que luchan por una mejor calidad de vida

Pascua es una asociación civil sanjuanina que concientiza y asesora a las familias con niños con TEA-Trastorno del Espectro Autista. Marina Aldeco es mamá de un adolescente con autismo y contó a sanjuan8.com que alrededor de 40 padres forman parte de este grupo.

Para el 2 de abril estarán repartiendo folletería en el Hiper Libertad y en el Patio Alvear. Los papás intentan prevenir a través de un diagnostico temprano. El 8 de abril realizarán una jornada lúdica con funciones de títeres y circo, el encuentro será a partir de las 15 en el Parque de Mayo.

Mas información:

Marina Aldeco 264 6727425

María Mercedes-mamá de Juan Martín: 2644765879