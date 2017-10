Intiman al ex intendente de Zonda, César Monla a devolver más de 350 mil pesos

Monla fue intendente durante el periodo 2011 – 2015 y su administración había quedado sobre el tapete cuando el Tribunal de Cuentas empezó a investigar inconsistencia en uno de los balances municipales. Según fuentes calificadas, el organismo de control concluyó que hay 350 mil pesos que no se han justificado debidamente y lo intima a devolverlos.





Las fuentes contaron que la gestión de Monla utilizó ese dinero para hacer compras. El problema es que, afirmaron, los bienes que se habían adquirido no entraron a la Municipalidad de Zonda. De ahí que el ex intendente y sus funcionario no han podido acreditar debidamente cuál fue el destino de los fondos.





Monla, que llegó de la mano del basualdismo y después se abrió de esa fuerza para fundar un partido propio, aún no es notificado y tampoco han trascendido detalles de la resolución que lo condena a pagar a él y algunos de los colaboradores que lo acompañaron en la gestión. Eso se espera para esta misma semana, explicaron desde el organismo de control que encabeza Isaac Abecasis.





El ex jefe comunal tiene ahora la posibilidad de apelar el fallo del juicio de cuentas. Si se inclina por esta alternativa, deberá hacerlo ante la Corte de Justicia y esperar la resolución final que podría ratificar la condena o entender que no hay perjuicio o responsabilidad por parte de Monla.





De lo contrario, el dirigente tendrá que pagar la suma que le reclaman. Lo puede hacer voluntariamente o que la Fiscalía de Estado le inicie un juicio de ejecución, para cobrarle los 350 mil pesos.