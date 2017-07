Inauguraron uno de los desarrollos energéticos más importantes que tiene el país

Sobre la Ruta del Sol, previo al ingreso del Camping El Pinar, en el departamento Rivadavia quedaron inauguradas importantes obras concernientes al área de energía eléctrica, que permiten mejorar el sistema de interconexión y ayudan a afrontar las posibles complicaciones que se presentan en momentos de gran consumo eléctrico.

"Estas obras son el resultado de la participación de todos los sanjuaninos y de un futuro con mayor capacidad para el desarrollo de la industria, la producción y el comercio" destacó Rivera Prudencio.

Según resaltó el titular del EPRE estas 11 obras que fueron incorporadas son importantes en la proyección del San Juan del millón de habitantes. "Las ET están hechas para duplicar su potencia de acuerdo a la demanda. Este conjunto de obras está íntimamente relacionado con todos los departamentos de San Juan y Gran San Juan y mejorarán el servicio de los departamentos alejados".

Al respecto, el gobernador Sergio Uñac destacó que este es uno de los desarrollos energéticos más importantes que tiene el país, con obras que se iniciaron en esta gestión, en la anterior y en las que vendrán, tareas que beneficiarán a los sanjuaninos.

Las estaciones son:

ET Rawson/Pocito, Trinidad, Albardón/Chimbas, el Centro de Distribución ET Provincial La Bebida y las ampliaciones de las estaciones San Juan, Punta de Rieles, Línea 132 kV ET La Bebida y ET Punta de Rieles. También quedó habilitada la Línea 132 kV ET La Bebida, ET Rawson/Pocito, Línea 132 kV ET La Bebida – ET Albardón/Chimbas y cable subterráneo 132 kV ET La Bebida – ET Trinidad