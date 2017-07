Importación de vinos chilenos: la semana pasada ingresaron 185.000 litros y se agrava la situación

Fue un dato revelado por el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano quien manifestó que están preocupados porque aún no tienen respuestas positivas por parte del Gobierno Nacional. "No he logrado que Cabrera me atienda", dijo.