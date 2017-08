Ibarra y Munisaga fueron juntos a votar y destacaron la importancia del nuevo espacio político que fundaron

Mauricio Ibarra y Carlos Munisaga, precandidatos por el frente Somos San Juan, fueron juntos a votar al mismo establecimiento de Rawson y ambos coincidieron en la importancia de la creación de un nuevo espacio político con gente con vocación.





Ibarra aprovechó y no solo saludó a las autoridades de mesa sino también compartió algunos mates con los que estaban a su lado. El ex intendente de Rawson habló con Canal 8 y dijo que no esperará el boca de urna. "No esperamos los resultados ya estamos felices porque nació una nueva fuerza" dijo.





Por otra parte Munisaga destacó que este es el primer desafío electoral de este nuevo espacio político.

