Ibarra se lanzó como candidato a gobernador para las próximas elecciones 2019

A 10 días de las elecciones generales Mauricio Ibarra, candidato a senador por el frente Somos San Juan, visitó el estudio de Levantate en radio Blu y se animó a contar sobre sus deseos más profundos. Cuando todo indicaba que su interés era volver al PJ -por las declaraciones que realizó días atrás- dijo sin tapujos que será candidato a gobernador por su espacio político, para las elecciones generales del 2019.





El ex intendente de Rawson reflexionó sobre su carrera política, sobre el futuro de la provincia y se preguntó "¿Está mal decir la verdad?" y añadió que esta decisión, que lanzó en radio Blu, es por un pedido que realizan constantemente los vecinos cuando recorre las diferentes calles de San Juan.





Ibarra destacó la importancia de crear un espacio político que permita mirar a la provincia más allá de Uñac, gobernador de la provincia. En este sentido aclaró los rumores sobre su cercanía al espacio del PJ, pero dejó en claro que no coquetea con nadie que no sea su esposa.





El candidato a senador, por el tercer espacio con más fuerza en la provincia, se animó a contar que su responsabilidad y compromiso es con quienes lo eligieron en las PASO que se celebraron en agosto pasado.





"Pensaré mucho las próximas medidas, de joven fui muy impulsivo y me peleé con gente que no tenía que pelearme" afirmó, en referencia a su ruptura con el PJ cuando era intendente de Rawson. Este nuevo Ibarra, que expuso sus sueños políticos, ante la vista de todos, también se reconoció en una nueva etapa de su vida: "Me quiero reconciliar con todos" finalizó.

