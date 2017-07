Mauricio Ibarra, candidato a senador por Somos San Juan, habló en Levantate sobre la visita del ministro de Justicia de la Nación y dijo que le pareció que solo tuvo una breve charla con los magistrados sanjuaninos.

Fiel a su estilo dijo lo que piensa y criticó al gobierno de Cambiemos por no haber generado cambios en el Poder Judicial. "Estamos perdiendo una oportunidad y hay cambios que no se están planteando" dijo el ex diputado provincial.

Con respecto a Germán Garavano dijo que solo se tomó un café con los integrantes de la Corte Provincial. "Dudo que hayan hablado algo" sentenció el candidato a senador nacional.

Fuente: radio Blu-Levantate