Hermano de Leslie: "Para gente como vos, el peor castigo es vivir, por eso te deseo larga vida, Irma Sánchez"

A un año de la tragedia que le costó la vida a Leslie Arustizia, la Justicia resolvió excarcelar a la mujer que la atropelló por conducir su vehículo en contramano en plena Circunvalación.





Es por esto que primero su hermana, Iliana, y luego su hermano, Juan Manuel, expresaron su indignación en el medio del dolor del aniversario del fallecimiento de Leslie.





"Hola amigas/os hoy debo publicar con todo el desagrado del mundo la foto de está señora..

El motivo se debe a que hoy ya hace un año qué está mujer entrará en Av de circunvalación en contra mano despreciando la vida.. la vida del prójimo claro.. más precisamente la de mi hermana..y así truncar todos los sueños.. el amor y los proyectos de una adolescente maravillosa como lo era Leslie ..

Y quiero preguntarte Irma Sánchez.. porqué se que en algún momento leereas esto o alguien te contara de esta publicación..

Que se siente?? que sentis Irma?? De saber que eres una ASESINA..??

Como se hace para abandonar a una víctima??

Puedes dormir por las noches??

Puedes ver los canales de noticias cuando hablan de algún accidente de tránsito sin sentir remordimientos????¡¡

Te pregunto porque la verdad no comprendo como hace una persona para no pedir disculpas a la familia que destruiste con tu acto "consciente " como se hace para al margen de no brindar ayuda, burlarse del dolor ajeno?? Y tratar de manipular las cosas para sólo defender tu patrimonio..

Y te cuento.. nosotros somos una familia humilde trabajadora que jamás le hizo daño a nadie.. pero podemos caminar con la frente en alto por donde sea.. aunque más tristes después de que nos arrebataras un ser divino

Y te pregunto también??

Si mañana estuvieras libre de culpa y cargo..

Vos podrías caminar por ahí como si nada??

No lo creo.. porque todo el pueblo de San Juan te detesta.. por eso aquí está tu foto para que nadie se olvide ..de tu rostro de ASESINA..

También quiero decirte que más allá de la justicia del hombre.. está la justicia Divina..

Esa a la que nadie escapa..y sólo pido a Dios una cosa.. Que vivas mucho.. muuuchos años más porqué para la gente de tu clase ..y no hablo de dinero y posición social.. no no hablo de tu "clase" de persona.. para gente como vos el peor castigo es vivir.. por eso te deseo larga vida.. Irma Sánchez..

Nos destrozaste la vida.. el alma ..

El corazón de mi madre sobre todo..y eso es imperdonable.. que te perdone Dios .. porque yo no lo haré..

Lamento mucho amigos que tengan que ver este rostro horrible.. pero no quiero que se olviden. Esta mujer asesinó.. quitó una vida..

#JUSTICIA POR LESLIE#

##LESLIE NO SE OLVIDA##"