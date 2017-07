Daniel, es el propietario de la empresa "Viajes Conocer Mendoza" y aclaró a sanjuan8.com la polémica que surgió cuando apareció una foto en la que se publicitaba al Parque de Ischigualasto como si fuera mendocino y dijo que no se actuó de mala fe.





"Yo gano plata vendiendo viajes al Parque de Ischigualasto y en el lugar también ganan cuando llegan turistas" explicó el empresario.





El propietario de la agencia de turismo aclaró que si bien Mendoza tiene su patrimonio eso no significa que no realicen viajes en la región. El dueño de la empresa dijo que es fanático de Domingo Faustino Sarmiento y para no polemizar más dijo que todo de una mala interpretación. .