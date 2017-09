Gattoni aclaró por qué "en San Juan no peligra el Ahora 12" luego del pedido de la CAME

"El pedido de la CAME se basa en una retención de los ingresos brutos para todo el país y solamente Tierra del Fuego lo ha puesto en práctica", así comenzó la explicación el ministro de Hacienda Roberto Gattoni, quien hizo hincapié en que San Juan no perdería el "Ahora 12", por esta solicitud.





El efecto que tendría este pedido es de 20 días y conlleva un sinfín de decisiones y esquemas estructurales que deberían moverse para que esto suceda. Gattoni detalló que "no lo amerita" por lo cual San Juan no adhiere a esta decisión. "Esto es tan difícil de implementar que las provincias no ha podido ponerlo en práctica. Si fuera sencillo no tendríamos problema de llevarlo a cabo. Además, si el resto de las provincias lo hubiese hecho y nosotros no, nos lo hubiéramos planteado", explicó el ministro.





En efecto, el titular de la cartera añadió que "nada tiene que ver con la eliminación o suspensión del impuesto". La retención implica que no se pagaría este mes, sino el mes siguiente; por ejemplo. Pero esto no quiere decir que se deje de abonar. "Esto no afecta en las ventas" lanzó Gattoni; por eso nada tiene que ver con el planteo de origen que se centra en resolver el problema de competitividad con Chile como se creyó.





