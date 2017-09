Forman la comisión que coordinará la aplicación del cannabis medicinal en San Juan

A poco más de 24 horas de la reglamentación del Gobierno al Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales, en San Juan, por decisión del ministro de Salud Pública, Dr. Castor Sánchez Hidalgo, comenzó a formarse la comisión que reglamentará el uso de esta especie herbácea para fines medicinales.





La parte médica de la comisión estará a cargo de las doctoras María Borbolla y Eugenia Fracaro, respectivamente, encabezarán el trabajo de un grupo de profesionales que incluirán especialistas en salud, del INTA , del CONICET, abogados para estudiar la parte legal. La idea original es poder suministrar el cannabis en tratamientos totalmente controlados, con mitigación de los efectos secundarios. Y en patologías donde la persona está llegando a su punto máximo de tratamiento, también en aportes farmacológicos que no han dado los resultados esperados, por ejemplo.





La Dra. Borbolla explicó que "será un grupo de especialistas que estudiarán la aplicación de esta especie medicinal en patologías que reconocen el uso del cannabis para su tratamiento. Los pacientes serán incluidos voluntariamente en el Programa, con seguimiento y control" contó. Para la médica, "hay que tener en cuenta que el cannabis medicinal es concentración de varios componentes y cada componente está estudiado para distintas patologías".





No hay, en estos momentos, en San Juan estadísticas sobre la cantidad de pacientes que están usando el cannabis o aquellos que pretenden usarlo. Si hay que destacar sobre el número importante de personas que padecen patologías oncológicas, epilepsias refractarias, u otras enfermedades como osteoartrosis degenerativa, artritis reumáticas degenartiva, entre otras. También, la doctora María Borbolla resaltó que hay algunas enfermedades donde el cannabis no tiene efectos terapéuticos o no se comprobó la efectividad.