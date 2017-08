Fallo Federal de Pelambres: "Es importante hacer cesar el delito de contaminación"

Leopoldo Rago Gallo, juez federal, fundamentó el fallo que le ordena a la empresa Antofagasta Minerals (explota el emprendimiento chileno Los Pelambres) que retire la escombrera que depositó en Calingasta en "la necesidad de hacer cesar el delito de contaminación" y prevenir consecuencia peores. Según Rago Gallo, hasta que se haga una audiencia con técnicos y las partes involucradas en la causa para definir como se levantarán los residuos mineros, dispuso hacer una serie de canales para evitar que el agua en alta cordillera entre en contacto con los escombros.

Para tomar dimensión de la escombrera que depositó la minera chilena, Rago aseguró que la longitud de la escombrera es equivalente a la distancia que hay entre la Plaza 25 y el Centro Cívico y que tiene unos 60 metros de alto.

En la misma resolución, Rago Gallo dispuso ampliar la imputación a quienes eran directivos de la firma Xstrata Copper, que antiguamente estaba a cargo del yacimiento sanjuanino El Pachón donde se depositó el botadero. Adoptó esa medida al entender que no habrían hecho ni dicho nada cuando la minera chilena empezó a depositar los escombros allá por 2009. Por ahora la imputación no es con nombre y apellido, porque no se sabe quiénes eran los responsables de Xstrata al momento de empezar a levantarse la escombrera. "He mandado oficios para determinar quiénes eran las autoridades", explicó Rago Gallo.

Por otra parte, no descartó alguna responsabilidad de la por entonces Policía Minera y dijo que lo investigarán.

