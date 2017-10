Exintendente de Zonda: "Voy a apelar porque estoy tranquilo y sé que las cosas se hicieron bien"

"Estoy tranquilo, porque sé que hicimos las cosas bien", afirmó César Monla, el exintendente de Zonda, en el medio de un conflicto por haber tenido gastos durante su gestión que no tienen explicación. Es que, según el Tribunal de Cuentas, cuando fue jefe de la comuna en el periodo 2011 – 2015, hay 350 mil pesos que no fueron debidamente justificados y lo intima a devolverlos.





Lea: Intiman al ex intendente de Zonda, César Monla a devolver más de 350 mil pesos





En este sentido, Monla defendió a rajatabla su inocencia y dijo "confío plenamente en mí equipo, confío en mis colaboradores de Hacienda y de Tesorería. Estoy muy tranquilo espiritualmente, todo lo q se hizo en mi gestión está ajustado a la ley", resaltó.





Si bien aclaró que no sabe qué le endilgan porque aún no fue notificado, adelantó que apelará. "Si es como dicen ustedes y eventualmente hay una fallo en contra, obviamente que vamos a apelar porque las cosas se hicieron bien", aseguró el ex intendente.





Para intentar dar vuelta la resolución, Monla puede presentar primero un recurso de reconsideración ante el mismo Tribunal y si no le hacen lugar, le queda la vía recursiva ante la Corte de Justicia.