Exclusivo, el profesor acusado de "golpear" a un alumno: "Todo es mentira pero si soy culpable que me manden al infierno"

Jaime Gili, el profesor acusado de golpear a un alumno -en un episodio que aún está siendo investigado- dentro de la EPET N°4, rompió el silencio. En exclusivo, habló con N8 y brindó su versión. "Es todo mentira. Este chico me ha hecho mucho daño. Pero a la vez me ha hecho un favor porque me he dado cuenta de los amigos que tengo", comentó.

"Tengo llamados, tengo abrazos de gente querida y eso hace que me sienta espectacular. Pero bueno, sigue siendo una mentira. ¿Cómo le voy a pegar a un alumno?", lanzó. En medio de la polémica por el hecho denunciado por la mamá de un adolescente de 13 años, el profesor explicó que "es lo mismo que yo le pegue a mi hijo. Tendría que ser muy canalla, muy mal nacido si lo hubiese hecho".

También explicó –en su defensa- que "el chico estaba un poco sacado y actuaba bastante feo". Asimismo, añadió que "yo creo que en dos justicias; una es la terrenal y la otra es la divina. Si realmente soy culpable que me condenen y me manden al infierno".

Embed

Sus alumnos lo apoyaron con un pasacalles