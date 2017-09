Este es el motivo por el que dictaron un fallo a favor del piloto del helicóptero en el que se accidentó Gioja

En el marco de la causa por la caída del helicóptero en el que viajaban José Luis Gioja, Daniel Tomas, Héctor Pérez y Margarita Ferrá de Bartol, el piloto, Anibal Touris, fue acusado de homicidio culposo y este viernes dictaron la falta de mérito.





Por el accidente, falleció en el momento Margarita Ferrá de Bartol, quien era diputada Nacional al momento del siniestro. El resto de los ocupantes resultó gravemente herido, pero sobrevivieron al fuerte impacto.





Este viernes trascendió el fallo de la Cámara Federal de Mendoza, emitido el 5 de septiembre del corriente año, donde dictó la falta de mérito. Esto implica que no hay elementos suficientes para procesar al imputado, por lo tanto, deberán conseguir nuevas pruebas para continuar con el debido procesamiento o, si no las encuentran, podría terminar con el sobreseimiento definitivo del acusado.





En el fallo, se cita los argumentos del abogado defensor del piloto, por los cuales alzó un recurso de apelación contra la resolución dictada por el magistrado del Juzgado Federal N°2 de San Juan, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del homicidio culposo.





Primeramente, señaló que en el acta remitida por la Comisaría 12 de Valle Fértil (donde ocurrió el accidente), está descripto que el helicóptero hacía base en una pista improvisada, emplazada en el cardinal norte de calle 25 de Mayo entre Tucumán y Patricias Sanjuaninas, el cual en todo momento contaba con la custodia policial desde su llegada al lugar.





Por una parte, por considerarlo, el juez, a prima facie autor penalmente responsable del delito, por lo cual interpone la apelación el abogado. Entiende que el resolutorio en cuestión adolece de vicios que comprometen su validez como acto jurisdiccional. Afirma que dar por acreditado el hecho basándose en un informe de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), organismo administrativo cuya investigación y consecuente informe es únicamente técnico, por lo que no debió concederle el valor de una prueba judicial.





Además, sostiene que el juez incurrió en afirmaciones contradictorias frente al referido informe, evidenciando subjetivismo en determinadas conclusiones, habiendo omitido producir la prueba ofrecida por su parte y que habría servido para esclarecer la mecánica del hecho.





También expresó que el dictamen emitido por la JIAAC es estrictamente técnico sin que sus conclusiones generen presunción de responsabilidad, ello no obsta a su valor como prueba pericial y el aporte que este medio probatorio representa en cuestiones esencialmente técnicas para procurar la decisión del magistrado en un caso concreto. Es decir, que es meramente técnico sin que pueda atribuírsele valor de prueba judicial.





Por último, citó un tramo del Código Aeronáutico con respecto a la investigación de accidentes donde aclara que "el único objetivo de la investigación de accidentes o incidentes será la prevención de futuros accidentes o incidentes. El propósito de esta actividad no es determinar la culpa o la responsabilidad". Y agrega que los informes de la JIAAC titulan: "ADVERTENCIA... esta investigación tiene un carácter estrictamente técnico, no generando las conclusiones, presunción de culpas o responsabilidades administrativas, civiles o penales sobre los hechos investigados" y agrega "Los resultados de esta investigación no condicionan ni prejuzgan los de cualquier otra de índole administrativa o judicial que, en relación con el accidente pudiera ser incoada con arreglo a leyes vigentes".





Tras esta descripción, el texto cita: "lo expuesto denota que subsisten dudas que hacen aconsejable el dictado de la falta de mérito", decisión que finalmente terminó resolviéndose a favor del acusado, con el objetivo de profundizar la investigación.