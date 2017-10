Energía San Juan sabía con 48 horas de anticipación del viento Zonda y no reforzó las guardias

Después de las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectaron al gran San Juan, durante la jornada del miércoles, desde Defensa Civil salieron con los tapones de punta a responsabilizar a la empresa encargada de suministrar la energía.





Alfredo Nardi, director de Defensa Civil, dijo a sanjuan8.com que se les informó con 48 horas de anticipación que habría probabilidad de viento Zonda en el llano y no reforzaron las guardias y se demoraron en atender los reclamos de los usuarios.





Fue el mismo Nardi que llamó en reiteradas oportunidades y no le contestaron, según detalló a sanjuan8.com. Esta situación generó que los intime pero no obtuvo respuesta por lo que de decidió citar al personal de la empresa para coordinar futuras acciones ya que uno de los grandes problemas que tuvo que resolver bomberos fue que no podían cortar los árboles o no trabajar con los postes porque los empleados de Energía San Juan no cortaban la electricidad, porque según argumentaron no podía salir con el viento.





En los próximos días habría novedades de las futuras acciones con las que trabajarán y coordinarán para los eventuales fenómenos climáticos.





Mirá el video: un poste caído sobre calle Mendoza generó cortes de luz en la zona