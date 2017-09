En San Juan no se venden mochilas de emergencia porque la gente no las solicita

No hay interés por parte de los sanjuaninos por la compra de las mochilas de emergencia que podrían salvar vidas, en caso de terremoto. Sanjuan8.com consultó a diversas casas comerciales, al respecto del tema y, de manera unánime, los representantes de cada local aseguraron no haber recibido ningún tipo de consulta ni interés.

En una de los locales líderes de insumo de camping, pesca y deportes extremos (el Portezuelo), aseguraron que "nunca han recibido pedidos sobre este kit en cuestión. Sólo venden una mochila denominada "Reservorio Camel"; este morral es un contenedor de líquidos, para 1,5 y 2 litros de agua. Lo piden los deportistas para hidratarse pero puede servir para guardar artículos de emergencia. Sin embargo, advierten que no se pueden colocar elementos cortopunzantes, como cuchillos o cortaplumas. Cuestan entre $800 y $1000.

Otra opción es la "mochila de aire puro para cabina de banco" que contiene un sifón de oxígeno especial para terremotos y derrumbes; es diferente a la "mochila de oxígeno" que sólo se utiliza para altura de montaña (lo piden los que viajan por la Cordillera). Desde la casa comercial, Dragomen informaron a sanjuan8.com que no registraron pedidos del tubo de aluminio, que es ideal para supervivencia en tipo de catástrofes. En tanto, el responsable administrativo de La Platense expresó que jamás han recibido un pedido de similar. Que las mochilas de aire puro no son "vendibles" en San Juan; que este tipo de productos pueden solicitarse por internet porque, de lo contrario, no se consiguen.

Mientras tanto, en uno de los sitios de compra y venta más concurridos por los argentinos, las mochilas de emergencia para cuidados críticos en caso de desastres naturales aparecen de manera escasa. El valor de compra va desde $1.500 a $5.000, dependiendo la marca, el tamaño y la cantidad de elementos que trae en su interior. En ese sitio, no hay comentario de sanjuaninos que la soliciten y pidan envío a esta provincia.

Con respecto a los comentarios en las redes sociales, una vez que sanjuan8.com publicó sobre el armado de este "kit salvavidas", aún hay reticencia y negación por parte de la población que afirma que "hablar de estas cosas es crear pánico", "asustan a la gente" y es "desviar la atención de temas importantes".

Precisamente, esta postura se asemeja a las estadísticas planteadas en una encuesta que publicó este medio. En un lamentable resultado, sólo el 9% de los lectores dijo tener lista la mochila de prevención.