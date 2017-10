En Rawson advierten sobre los casos de violencia de género en el noviazgo: desde los 15 años denuncian

Por: Marcela Silva

Después de que se conociera, días atrás, el caso de una mujer que fue arrojada de un auto en movimiento por su ex pareja, desde el área departamental de Rawson advirtieron sobre la cantidad de casos que reciben a diario. Laura García, directora del área de la Mujer de este municipio, contó que las denuncias que más llaman la atención, tiene que ver con las presentaciones que realizan las chicas entre 15 y 18 años.





La profesional habló con sanjuan8.com y contó que los casos de las adolescentes que atienden tienen que ver con violencia física y psicológica. En cuanto a la primera de ellas, aclaró que se trata generalmente de empujones, apretones de brazos y en algunos casos han llegado a presentar moretones. Y en cuanto a la psicológica tiene que ver con la desvalorización y la desconfianza de los novios, en estos casos les revisan el celular y las amenazan con dejarlas, contó.





Las adolescentes son acompañadas por sus madres o amigas y son atendidas por un gabinete interdisciplinario que las atiende a lo largo de los meses. Se trata de fortalecer su autoestima y de que comiencen a advertir cuales son las señales que da un hombre violento.





Otro de los tipos de violencia que prevalecen en ese departamento, que por cierto lidera el ranking de los municipios con más casos, son la violencia económica. Los hombres no pasan la cuota alimentaria, por ejemplo. Otra de las situaciones que se da es que las mujeres no trabajan o tienen ingresos inferiores a las de su pareja lo que genera que no sean independientes.





La directora contó que a lo largo de los años los casos han aumentado notablemente . En el 2014 se realizaron 773 denuncias, mientras que en el 2015 se presentaron 1024 casos. Las solicitudes de protección que son pedidas en esta área municipal, fue sumando más pedidos y en el 2016 se presentaron 1335 denuncias. En lo que vá del 2017 ya hay más de 800 casos y esperan que en los próximos meses aumente considerablemente; ya que según explicó García para fin de año se potencian las conductas agresivas.





De manera preventiva desde el área de la Mujer a nivel provincial están trabajando con talleres que apuntan a sensibilizar a los adolescentes en está temática. Alejandra Cordera, es la especialista en hablar con los jóvenes y en lo que va del año 7917 jóvenes de diferentes escuelas de San Juan ya fueron parte de estas jornadas.





Una de las deudas que queda saldar es contar con estadísticas certeras sobre las chicas, menores de edad que son víctimas de violencia sexista. En este caso el encargado de realizar este seguimiento es el área de Niñez y Adolescencia; pero hasta el momento no hay fecha concreta de cuando comenzarán a hacerlo.