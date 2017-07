En Estudio 8 se expuso una cruda realidad: 88 de cada 100 sanjuaninos no denunciaría violencia familiar

En el programa Estudio 8, que se emite por la pantalla del canal local se expusieron dos temas que están en el tapete. Uno de ellos relacionados con los controles a los colectivos, tras la tragedia ocurrida con un grupo de bailarines en San Rafael, y otro respecto de la violencia familiar.

Respecto de la primera de las temáticas abordadas los especialistas invitados en el piso advirtieron la necesidad de que sean los propios papás o los profesores los que llamen a la CNRT para que controle, ya que los ómnibus que no salen de la Terminal no son inspeccionados.

Esto es importante advertirlo, debido a que después de que ocurren las tragedias viales poco es lo que se puede hacer con la documentación vencida o aquella que no está en regla. Por lo cual es necesario que las personas que vayan a viajar se asesoren sobre las habilitaciones y pidan además que se hagan controles tanto a los choferes como a las unidades.

Violencia familiar

En el ciclo televisivo también se abordó una encuesta que no hace más que poner en alerta a los sanjuaninos. Según un relevamiento del IOPPS, 88 de cada 100 sanjuaninos no denunciaría un caso de violencia familiar ante ningún organismo oficial.





Esto, a pesar de que un 99% dice que es un problema grave y que cerca del 60% reconoce que debe ser atendido por todos, es decir por la ciudadanía en su conjunto y el Estado.





Los datos muestran la indiferencia social y la hipocresía que hay frente este problema en el que impera el famoso "no me meto". A esto se le suma que de cada 100 encuestados, la mitad asegura que se callaría o elegiría no decir nada.