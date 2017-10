El Zonda llegó a la provincia y las redes sociales se llenaron de memes

Este es uno de los mensajes que más circuló por Whatsapp:





"Es al pedo. Estos yanquis se las saben todas. A sus ventarrones les ponen nombres y los transmiten en vivo para todo el mundo. Nosotros no sabemos valorar lo nuestro y así nos va. Alerta por fuerte viento zonda ponen nomás en los medios. Díganme si no sonaría mejor "Alerta máxima por la llegada inminente de "Cacho", un zonda grado 3 de 86 km/h que se calcula llegará a Ullum a las 15 30 hora local y de ahí seguirá su rumbo destructivo hacia Rivadavia pero ya de grado 2. Se calcula que "Cacho" virará su trayectoria 20 grados al sureste y sobre las 6:45 pm se debilitaría hasta la categoría de ventarrón cuyano. Los vecinos de la Rinconada y Carpintería ya levantaron la ropa de la soga y evacuaron por si las moscas esperando el meteoro; y se ha declarado toque de queda en Media Agua y Los Berros. Y como si con "Cacho" no fuera suficiente, se espera en la madrugada a "Rolo", un viento sur de grado 4 que se está armando y ya afectó a la vecina provincia de Mendoza según nuestro corresponsal en El Borbollón".