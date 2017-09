El presidente del BID destacó al Túnel de Agua Negra como una obra de "gran importancia"

El apoyo del BID a Argentina alcanzará los US$ 2.300 millones en 2017 y US$ 2.350 millones en el 2018, informó hoy Luis Alberto Moreno, titular de esa entidad financiera multilateral, en su encuentro con el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, donde ambos repasaron las prioridades de financiamiento del país.

"El apoyo del BID a Argentina alcanzará los US$ 2.300 millones en 2017 y US$ 2.350 millones en el 2018", precisó el organismo financiero a través de un comunicado en que se detalló que el encuentro se realizó entre los presidentes de Argentina y el BID para definir las prioridades del país en 2018 y para anunciar inversiones en las áreas de agua y saneamiento, transporte, desarrollo urbano, transparencia e integridad, gestión de riesgos y gestión provincial, entre otras.

"En la reunión se analizaron las necesidades de inversión en infraestructura para promover la integración regional a través del apoyo a proyectos como los túneles de Agua Negra y Cristo Redentor con Chile, Salto Grande y Salto-Concordia con Uruguay", precisó el BID.

En detalle, durante 2017, el BID aprobará en total recursos por US$ 2.300 millones destinados a los sectores de innovación tecnológica, seguridad ciudadana, educación, transporte, agua y saneamiento, fortalecimiento institucional, transparencia e integridad financiera, desarrollo urbano y proyectos regionales como los túneles de Agua Negra (US$ 130 millones) y Cristo Redentor (US$ 200 millones).

Adicionalmente, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que ya ha aprobado proyectos por US$ 130 millones, tiene previstos proyectos adicionales por US$ 410 millones.

Para 2018, el BID apoyará a Argentina con recursos por US$ 2.350 millones que corresponden a US$ 2.000 millones del cupo anual de Argentina más US$ 300 millones en recursos para proyectos regionales. Además, se creará un programa contingente de emergencias por catástrofes de US$ 300 millones y se sumarían los recursos que apruebe la CII.

Durante la visita también se suscribieron actos protocolarios para siete contratos de préstamos de Argentina con el BID por valor de US$ 1.280 millones.





Télam