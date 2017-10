El plan ahora 12 seguirá vigente en San juan hasta el 31 de diciembre

El pedido de la CAME que le hizo al Gobierno, se basó en la eliminación de la retención de los ingresos brutos en las compras realizadas con tarjetas, con la finalidad de continuar ofreciendo el beneficio de las 12 cuotas. Esto se creó con el objetivo de buscar frenar el "Efecto Chile" y que no impacte en la venta de los comercios locales.





En este sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, dijo que si bien la provincia no aceptó hasta el momento la propuesta de la Cámara, esto no afectaría al plan "Ahora 12". Cabe recordar, que este programa que lanzó el Ministerio de Producción de la Nación, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017.





El jefe de la cartera explicó que la propuesta que le hizo la CAME no tuvo un argumento contundente del impacto económico financiero que implicaría eliminar los ingresos brutos, porque "esto implicaría no retener ese dinero este mes, sino el mes siguiente, no suspende el impuesto en sí".





"Si traen un estudio con la demostración del impacto económico financiero que implicaría retener ese impuesto, nos sentamos a charlarlo", destacó Gattoni. Es que en esa reunión, los representantes de la CAME le dijeron que peligra el beneficio de las 12 cuotas en la provincia, sin llevar argumentos sólidos sobre tal afirmación.