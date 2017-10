El nuevo director el Penal aseguró que será intolerante con los penitenciarios que no cumplan las reglas

Embed

El nuevo director del Servicio Penitenciario sostuvo durante una entrevista en el programa "Levantate", que encontró un lugar ordenado y sin problemas de gravedad. Dijo que por estas horas se está interiorizando de los temas administrativos y que será intolerante con aquellos que no cumplan con las reglas.





Consultado sobre el ingreso de celulares por parte del personal aseguró que no es habitual que pase pero que no será benevolente "ante algún tipo de accionar indebido de los penitenciarios ya que son oficiales públicos que no pueden romper con las reglas establecidas".





Javier Figuerola asumió este lunes, en reemplazo de Oscar Ghilardi que dejó su cargo el pasado 29 de junio. El nuevo funcionario tiene como objetivo lograr mejoras en las condiciones de convivencia dentro del Penal, tanto para los agentes como para los detenidos.