El ministro de la Producción volvió a pedirle a la Nación que frene el ingreso de vino chileno

El ministro de Producción de San Juan, Andrés Díaz Cano, pidió al Gobierno nacional que frene el ingreso del vino chileno al país, tras advertir sobre la llegada de 62 millones de litros a Cuyo en lo que va del año.



En una entrevista a Ámbito dijo que "Son 62 millones de botellas o cajitas", tras reunirse con su par de Nación, Francisco Cabrera. Díaz Cano explicó que el vino chileno está rebajado con agua hasta un 7%, mientras que la legislación argentina "no permite ni una gota de agua". "Vamos a tener un problema grande con el precio de la uva cuando llegue la cosecha 2018", dijo.



Sin embargo, la respuesta de Cabrera no fue positiva si bien prometió "estudiar el tema". "La idea del Gobierno nacional es no frenar importaciones y tener un mercado abierto al mundo", expresó Díaz Cano.