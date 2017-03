El juez Ercolini citó a declarar a Ortiz Andino por la causa en la que se investiga la obra pública de la Nación

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a siete ex gerentes y directivos de Vialidad Nacional en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, ambos ya procesados junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros.

Para el 6 de abril, el juez, convocó a una audiencia a la defensa de la ex presidenta y otros procesados para escuchar sus argumentos. La Cámara Federal porteña quedará en condiciones, entonces, de resolver si confirma o no los procesamientos. La Justicia investiga la conformación de una asociación ilícita "para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial".

Mientras tanto Ercolini dispuso seguir con las indagatorias que habían sido pedidas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. En esta nueva tanda se citó desde el 10 de abril al ex subadministrador y Gerente de Obras y Servicios Viales; Julio Ortiz Andino, al ex gerente de Obras y Servicios Viales, Sandro Férgola; al ex subadministrador de Vialidad, Carlos Alonso y al ex gerente de Administración de Vialidad, Sergio Passacantando.