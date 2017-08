El juez Adárvez no descansa: el fiscal se opuso a la decisión de Ortiz y apelará su fallo

La resolución la dictó esta semana el juez de Instrucción N° 1, Benito Ortiz. El magistrado tuvo que entender en la denuncia penal que presentó el abogado Antonio Flacón, por entender que su cliente Sebastián Merino fue víctima de un abuso de Adárvez. El letrado denunció que el titular del Juzgado de Instrucción N° 3 permitió que se adulterara una denuncia por abuso contra su cliente, al ordenar que la firma de la supuesta víctima se agregara un día después de haber ingresado.

Ortiz entendió que no fue así y rechazó la denuncia de Falcón. De esta forma, Adárvez zafó de ser indagado y de que su colega pidiera su destitución para poderlo sentar en el banquillo de los acusados.

Sin embargo, ahora se abre la posibilidad que la cosa no quede ahí. Las fuentes aseguraron que Mallea tiene una visión distinto y que recurrirá el fallo ante la Cámara Penal.

Si los camaristas le dan la razón al fiscal, la causa volverá a primera instancia y la alternativa de un jury para quitarle los fueros a Adárvez y poder indagarlo seguirá latente y hasta más cercana que nunca. Si ratifica lo actuado por Ortiz, el expediente pasará a archivo.

Ese no es el único frente contra Adárvez. Falcón tiene previsto presentar hoy un pedido de remoción ante los miembros del Jurado de Enjuiciamiento. Todo, basado en su accionar en la causa en la que imputó a Merino, a pesar de que la denuncia en su contra no estuvo bien formulada por no contener la firma de la víctima como lo exige el Código de Procedimiento Penal cuando se trata de un delito de instancia privada. Entre otras, el letrado invocará la causa de destitución de "desconocimiento del derecho" por parte del juez.

Fuente: Estudio 8