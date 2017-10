El Gobierno renovó su compromiso con el Ahora 12 para aprovecharlo todos los días

Aunque los sectores empresariales temían que el gobierno sanjuanino no iba a firmar la renovación del Ahora 12, no fue así. Este lunes se hizo oficial su extensión desde el 8 de octubre hasta el 6 de enero, Día de Reyes Magos. Esta resolución echa por tierra las especulaciones que se habían generado, sobre que peligraba su firma. Ahora, San Juan se convirtió en la primera provincia en comprometerse a ofrecer el plan todos los días.

Ya lo había adelantado a este medio el ministro de Hacienda Roberto Gattoni quien aseguró que "el pedido que en su momento realizó la CAME, se basaba en una retención de los ingresos brutos para todo el país y solamente Tierra del Fuego lo ha puesto en práctica". Esta es la razón por la cual se creía que San Juan no iba a incluir el Ahora 12 pero ese fantasma desapareció.

"Esto no afecta en las ventas", había explicado Gattoni; por eso nada tiene que ver con el planteo de origen que se centra en resolver el problema de competitividad con Chile como se creyó. El titular de la cartera había añadido que "nada tiene que ver con la eliminación o suspensión del impuesto". La retención implica que no se pagaría este mes, sino el mes siguiente; por ejemplo. Pero esto no quiere decir que se deje de abonar.