El gerente de Veladero aseguró que el último incidente no generó daño ambiental

A la salida del encuentro, Jorge Palmes, gerente general del emprendmiento Veladero, explicó que en este primer encuentro se presentaron las líneas conceptuales generales para explicar cómo se harán los cambios en el método de trabajo en el yacimiento.





El gerente explicó que este es el primer paso de un largo proceso ya que luego de este primer encuentro, los equipos técnicos deberán evaluar el proyecto, hacer sus observaciones y seguir afinando detalles para que, cuando este todo aprobado se pueda pasar a la etapa de construcción.





Si bien no se dieron muchos detalles de qué se hará en el emprendimiento, Palmes dijo en rueda de prensa que una de las alternativas es el cambio de lugar en las cañerías del nuevo valle de lixiviación.





Otro de los puntos que el gerente se ocupó de aclarar fue que no hubo contaminación con el último incidente de Veladero. Palmes reconoció que la rotura afectó el nivel operativo del emprendimiento, pero aclaró que no se registró daño ambiental de ningún tipo. El hombre dio como ejemplo que si a uno se le rompe un caño en la casa no afecta en nada al vecino, aunque si debe reparar su caño para "poder bañarse".





Este viernes se realizó en la Casa de San Juan en Buenos Aires un encuentro entre los representantes de la firma Barrick, su nueva socia Shandong y las autoridades de Gobierno provincial encabezadas por Sergio Uñac y de la Nación con Juan José Aranguren, ministro de Energía del macrismo.