Eduardo Quattropani: "No hay margen para que la Corte chacotée con Flagrancia"

Eduardo Quattropani se refirió al hecho que amenaza al aceitado sistema de Flagrancia y fue muy duro al decir que: "No hay margen para que la Corte chacoteé con el innovador sistema". Fiel a su estilo no se guardó nada argumentando: "Conozco el tema que está en la corte y creo que no hay margen político, jurídico ni social para volver atrás con el sistema. Flagrancia no se inventó en San Juan, es una decisión política y lo que estamos discutiendo ahora lo venimos haciendo".





Por otro lado aseguró que por los resultados obtenidos hasta el momento los llevan a planificar que a fin de año se amplíe el sistema para otro tipo de delitos. Antes esto era una puerta giratoria, y ahora tenemos resultados positivos. Está la Policía trabajando con el Ministerio Público Fiscal en perfecta convivencia. A fin de año pedirán que se amplíe la cantidad de delitos que recibe el sistema, porque está funcionando perfecto. La Justicia salió de sus despachos, de aquellos que la gente cree que son majestuosos, pero que en realidad son una porquería. Vamos a evaluar las estadísticas para ampliar la cantidad de delitos que recibe el sistema acusatorio" concluyó.