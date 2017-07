¿Qué es la radio para usted?

Todo. Mi vida comienza con el micrófono y termina con la antena. Son muchos metros de cables los que hay enterrados en algún lugar y uno ha tenido algo que ver.

Yo empecé en el año 1959 como administrativo y lentamente fui incursionando en el periodismo. En aquellos momentos hubo una división importante en la Sociedad Santiago Graffigna que era quien explotaba la frecuencia. Se fue Alfredo Graffigna, quien era el director y asumí yo en 1966.

¿Cuando inicia su tarea en el micrófono?

Empecé con "Persuación", un programa musical. Me animó Lucho Román en la tarea. Me gustaba mucho la Bossa Nova, en la época en que se puso de moda en el mundo, también Sinatra. Era un programa de música suave y a eso le agregaba algunos pensamientos. Mucha música y pocas palabras. Y se escuchaba mucho, porque los sábados a la noche, las otras emisoras brindaban música joven. En esa época solo habían unas pocas radios AM. Después fue mi tarea en Prensa. Todo fue por Román, quien había empezado unos meses antes que yo en Colón, como jefe de Prensa y me instó a seguir en el periodismo. Era un gran organizador.

¿A quien recuerda en esos años de Radio Colón?

A Ricardo Berger, un administrativo con una voz fantástica y a D. José Rocha, técnico y gran conocedor de radio, además, un gran amigo. El siempre nos decía: "El esfuerzo que hay que hacer cada día para mantener al oyente, para que muevan el dial y te sintonicen...para que no se vayan en ningún segmento. Resguardar cada oyente, cuidarlo..." Hoy, hay tanta diversidad, tantas radios, que todo se distorsiona. No significa que haya aumentado la calidad, obviamente. Radio Colón, la emisora privada más antigua del país, tenía presencia donde estaba la noticia, en cualquier lugar del país.

Teníamos un equipo muy importante y logramos penetrar en Capital Federal con Rodolfo Terragno, quien nos posibilitó, junto con su mujer, una ubicación importante.