Después de cuatro días volvió a su casa el joven que fue apuñalado en en recital del Indio Solari

Sus padres durante largas horas de sufrimiento lo buscaron hasta que lograron saber que su hijo estaba internado por haber recibido unas puntadas en el recital del Indio, en Olavarría. Después de la primera conexión telefónica la tranquilidad llegó al hogar de los Sarmiento y después de cuatro días, Facundo, llegó a San Juan.

El joven arribó a la provincia junto a dos amigos que también sufrieron algunos golpes cuando fueron asaltados por un grupo de oportunistas a la salida del recital. Facundo estableció que ingresó a las 18 al campo y agregó que ya estaba "colapsado".

El fans del Indio dijo que fue herido por un grupo, que luego de apuñalarlo lo golpeó con una botella en la cabeza. "Me desmayé y no recuerdo nada "detalló Facundo a sanjuan8tv. El joven se recuperará en su casa y aclaró que el artista no le importó lo que pasaba y se fue sin explicar nada.