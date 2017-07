Derrumbe en la calera: está fuera de peligro el trabajador que logró escapar de las piedras

Tras sufrir el accidente por el derrumbe del horno, en el que dos trabajadores quedaron enterrados a 10 metros de profundidad por inmensas piedras, el operario que logró escapar de los escombros, está fuera de peligro.





Ernesto Vargas, de 55 años, sufrió traumatismos múltiples fue asistido en el lugar por personal del hospital de Los Berros y emergencia de Salud Pública. Luego, fue trasladado al hospital Sarmiento para estabilización y, finalmente fue derivado al Servicio de Urgencia del hospital Guillermo Rawson para seguir su atención.





Desde el nosocomio informaron que el paciente no tiene lesiones de gravedad, está lúcido y toma líquido por sus propios medios. Corroboraron que no tienen lesión ósea y le van a hacer tomografía en órganos blandos para controlas que no haya lesión interna.





Hasta el momento, Vargas no tendría un problema interno, sólo lo harán para descartarlo y lo dejarán 24 horas en observación. Está fuera de peligro y no tiene lesiones importantes.