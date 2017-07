Denunció al Inadi que no lo dejaron donar sangre por ser gay y logró un cambio clave

Facundo Romero es un joven que a fines del mes pasado se presentó en el Instituto Provincial de Hemoterapia para donar sangre, pero no lo dejaron por ser homosexual. Enojado, se dirigió al INADI para realizar la denuncia por discriminación logró sentar un precedente: hoy, el organismo provincial modificó el cuestionario de donantes y le permitió al joven (y a cualquiera que así lo desee) donar sin importar su condición sexual.





La historia y la lucha de Facundo comenzaron el 29 de junio pasado, cuando quiso donar sangre de manera voluntaria en el Instituto Provincial de Hemoterapia: "Luego de hacer los análisis de rutina (hemograma y grupo-factor) y de rellenar una encuesta bastante arcaica e invasiva una señora, personal del instituto, lee la entrevista justo antes de empezar y me dice que no puedo donar, simple y llanamente por el hecho de ser gay", dijo Facundo en una publicación en Facebook.

"Cuando me dijo eso me quedé bastante shockeado. Al ver mi cara, ella empezó con una serie de justificaciones baratas y sin sentido", agregó. La pregunta de ese cuestionario era si había tenido o no relaciones sexuales con otro hombre, al contestar de manera afirmativa, le informaron que no podría donar: "Me dijeron que no podía simple y llanamente por el hecho de ser gay".

El joven contó que inmediatamente se presentó en el INADI para asesorarse y que allí le brindaron un formulario de denuncia y donde le contaron que no era el primero. De hecho desde el organismo afirmaron a este diario que del total de las denuncias recibidas este año, el 11 por ciento están relacionadas al ámbito de la salud.

Hoy, a menos de un mes de aquella situación que vivió Facundo, el INADI intervino y logró que el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) retirara de su formulario para donación voluntaria las preguntas con contenido discriminatorio.

La provincia de San Juan no adhirió legalmente a la resolución 1509/2015 del Ministerio de Salud de la Nación que pone énfasis únicamente en las "prácticas de riesgo" de las personas a la hora de donar sangre y no estigmatiza a nadie por entender que pueda formar parte de los mal llamados "grupos de riesgo", una expresión discriminatoria. Esa norma nacional fue impulsada por el INADI junto a organizaciones de la sociedad civil y representó un histórico cambio de paradigma en cuestiones sanitarias.

Silvia Martin, delegada del INADI en San Juan, manifestó su satisfacción por el acuerdo logrado entre las partes en tan corto plazo. "Esta es una de las funciones de INADI, llegar a acuerdos y resolver los problemas de la gente. Así Facundo podrá expresar su solidaridad donando sangre cuantas veces quiera".

Su caso se convierte además en un "precedente" ante nuevos conflictos "por tratarse de la clínica provincial especializada que depende del Ministerio de Salud", precisó la funcionaria.

Facundo difundió su historia en las redes sociales. Decidió exponer públicamente su caso para que esta práctica discriminatoria no vuelva a afectar a ninguna otra persona, ya que además es estudiante de primer año de la carrera de Enfermería. "No lo puedo creer, no sabía que se podía logar un cambio simplemente con denunciarlo", dijo y agregó: "Somos personas, mi sangre es igual a la de todos, se analiza de la misma forma, toda la sangre pasa los análisis serológicos, si tenés algo se desecha y te lo notifican en los análisis que puedes recoger días después de realizada la donación. Sentirse distinto y excluido es algo que no se lo deseo a nadie".

