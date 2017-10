Delincuentes rompieron el móvil de un canal y se llevaron pertenencias de los periodistas

Impotencia y bronca fue la expresión del periodista, Oscar Rodríguez, quien fue víctima de delincuentes mientras realizaba una cobertura periodística.

El profesional, junto al camarógrafo, dejó el móvil del canal al que pertenecen para ir a la reinauguración del polideportivo de la UNSJ. El auto quedó estacionado sobre calle Perito Moreno, a metros de la garita del club.

Cuando estaban el acto, otro colega les informó que habían visto el móvil dañdo. Cuando regresaron al lugar se encontraron con el hecho.

"Impotencia, bronca y puteadas a mas no poder. Que un colega y amigo Germán González me avise que nos robaron mientras estabamos haciendo cobertura periodistica en el Palomar. Me robaron la campera y el maletín de trabajo!!!, posteó Rodríguez, en su Facebook