De Los Ríos confirmó que habrá 5 días más de clases en el calendario escolar por los paros docentes

El ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, informó que se sumarán 5 días al calendario escolar por la cantidad de paros docentes que dejaron a los alumnos fuera de las aulas.

Si bien fueron seis las jornadas de medida de fuerza en las que no cumplieron con la asistencia al trabajo, De Los Ríos explicó que el ausentismo que respecta a este jueves no se contabilizará porque no se pueden sumar más días. Esto se debe a que corre riesgo de superponerse el calendario escolar con las mesas de exámenes.

Además, el funcionario comentó que de sumarse más días sin clases, se implementará la jerarquización de contenidos, es decir, se analizará qué conocimientos quedarían afuera del programa anual.

Con esta decisión, el calendario escolar con los 5 días más de clases, finalizará el 7 de diciembre para el Nivel Inicial; el 13 de diciembre para el Primario y el Secundario.